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Новый Warcraft признали худшей игрой в истории
Игра вызвала шквал критики
Появилось новое свидетельство того, что ремастер Warcraft III был не лучшей идеей Blizzard. Пользователи Metacritic обрушили рейтинг игры до 0,6, из-за чего она оказалась худшей в истории.
Warcraft III: Reforged можно найти на последней странице пользовательского рейтинга Metacritic на последней строчке. Даже у стоящей выше NBA 2k20 балл значительно выше — 0,8. Сейчас у ремастера Warcraft III больше пяти тысяч отрицательных отзывов. Оценок же игра набрала в общей сложности 11 676, но подавляющее большинство из них — нули.
Warcraft III: Reforged вышла 28 января и разочаровала игроков. Пользователи стали занижать игре рейтинг из-за отсутствия многих обещанных разработчиками опций и технических проблем. Игроки даже требуют возврата денег. Что интересно, Blizzard сразу начала удалять на официальных форумах инструкции по возврату денег и банить пользователей.