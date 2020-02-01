Новый Warcraft признали худшей игрой в истории

Warcraft III: Reforged можно найти на последней странице пользовательского рейтинга Metacritic на последней строчке. Даже у стоящей выше NBA 2k20 балл значительно выше — 0,8. Сейчас у ремастера Warcraft III больше пяти тысяч отрицательных отзывов. Оценок же игра набрала в общей сложности 11 676, но подавляющее большинство из них — нули.

Warcraft III: Reforged вышла 28 января и разочаровала игроков. Пользователи стали занижать игре рейтинг из-за отсутствия многих обещанных разработчиками опций и технических проблем. Игроки даже требуют возврата денег. Что интересно, Blizzard сразу начала удалять на официальных форумах инструкции по возврату денег и банить пользователей.