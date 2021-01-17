Объявлена дата выхода игры для тренировок знакомств с девушками

Издатель Super Seducer 3 — Ричард ла Руина, известный как лондонский пикапер. Создатели игры рассказали, что она понравится всем: и тем, кто играет, чтобы посмеяться, и тем, кто всерьёз изучает стратегии. Третья часть игры обещает быть дольше. В каждом уровне у неё есть разные сценарии и несколько концовок. Что касается уровней, то предусмотрены такие: «тренажёрный зал», «секс втроём», «соблазнение в супермаркете».

Super Seducer 3 выйдет в Steam 16 февраля. Сейчас её можно добавить в список желаемого.