Игры
Сегодня 18:06
Объявлена дата выхода игры для тренировок знакомств с девушками
Над игрой трудился известный пикапер
Стала известна дата выхода игры Super Seducer 3. Создатели называют её симулятором реального соблазнения, который научит игрока работающим навыкам привлечения красивых женщин. Впрочем, игра позволяет и полностью провалить свидание.
Издатель Super Seducer 3 — Ричард ла Руина, известный как лондонский пикапер. Создатели игры рассказали, что она понравится всем: и тем, кто играет, чтобы посмеяться, и тем, кто всерьёз изучает стратегии. Третья часть игры обещает быть дольше. В каждом уровне у неё есть разные сценарии и несколько концовок. Что касается уровней, то предусмотрены такие: «тренажёрный зал», «секс втроём», «соблазнение в супермаркете».
Super Seducer 3 выйдет в Steam 16 февраля. Сейчас её можно добавить в список желаемого.