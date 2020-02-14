Объявлена официальная дата выхода новой Half-Life

Итак релиз Half-Life: Alyx можно ожидать 23 марта 2020 года. В Steam уже можно оформить предзаказ на игру со скидкой. Обычная её цена равна 1085 рублям, а акционная — 976 рублям.

Игра будет рассказывать о событиях, происходивших до Half-Life 2. Главной героиней станет Алекс. Half-Life: Alyx анонсировали в ноябре 2019 года. Тогда же стали известны официальные требования для игры. Чтобы её запустить, понадобится 12 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, а также видеокарта Nvidia GTX 1060 или AMD RX 580 - 6GB VRAM. Кроме того, не стоит забывать о VR-гарнитуре.