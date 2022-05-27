Одежду Gucci теперь можно купить в ее собственном городе. И город и одежда виртуальные

В нем есть центральный сад, который соединяет различные зоны, включая место для мини-игр, кафе и виртуальный магазин, где игроки, конечно же, могут приобрести виртуальные вещи Gucci для своего аватара Roblox.

Gucci утверждает, что в прошлом году сад Gucci Garden посетили более 20 миллионов игроков, несмотря на то, что он был доступен всего две недели, и компания ожидает, что новое пространство будет постоянно развиваться с течением времени.