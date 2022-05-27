Одежду Gucci теперь можно купить в ее собственном городе. И город и одежда виртуальные

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Одежду Gucci теперь можно купить в ее собственном городе. И город и одежда виртуальныеНадеемся, что стоить она будет не так дорого
Gucci расширил свое присутствие в видеоигре Roblox. Ранее модный бренд сотрудничал с виртуальным миром в рамках более краткосрочных проектов, таких как сюрреалистический сад Gucci Garden, а теперь он “построил” город под названием Gucci Town.
В нем есть центральный сад, который соединяет различные зоны, включая место для мини-игр, кафе и виртуальный магазин, где игроки, конечно же, могут приобрести виртуальные вещи Gucci для своего аватара Roblox.
Gucci утверждает, что в прошлом году сад Gucci Garden посетили более 20 миллионов игроков, несмотря на то, что он был доступен всего две недели, и компания ожидает, что новое пространство будет постоянно развиваться с течением времени.