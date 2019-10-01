Официальная Call of Duty для смартфонов вышла: описание и ссылки на скачивание

Это значит, что в игре можно найти соответствующие карты, режимы, персонажей и оружие. Что касается режимов, то их в Call of Duty Mobile три: соревновательный мультиплеер, королевская битва и зомби. Первый доступен для всех игроков сразу после запуска. Второй открывается только по достижении седьмого уровня, а третий пока не запущен. Разработки утверждают, что он появится скоро.

В мультиплеере пока доступны пять карт: Crossfire (Modern Warfare), Crash (Modern Warfare), Killhouse (Modern Warfare), Nuketown (Black Ops), Hijacked (Black Ops II).

Call of Duty Mobile доступна для пользователей iOS и Android. Вот ссылка для скачивания в App Store, а вот — в Google Play. Загрузить игру можно бесплатно, но в ней есть встроенные покупки.