Официально: Valve молчит про цену и дату релиз своего мини-ПК из-за дефицита памяти

Valve всё откладывает и откладывает
Valve тоже столкнулась с трудностями при запуске своей новой игровой техники — мини-ПК Steam Machine, VR-очков Steam Frame и геймпада Steam Controller. Устройства были анонсированы в конце 2025 года. Хоть их выход по-прежнему запланирован на начало 2026 года, Valve до сих пор не может назвать точные цены и даты начала продаж.
Причина уже обычная для последних месяцев — серьёзный дефицит памяти и накопителей на мировом рынке. По словам Valve, нехватка этих компонентов и рост их стоимости вынуждают компанию пересмотреть цены и детали поставок, особенно для Steam Machine и Steam Frame.

Valve подчёркивает, что сами сроки выхода устройств пока не сдвигаются. Компании просто нужно определить разумную цену.

Steam Machine может оказаться дороже ожидаемых 700−800 долларов, но Valve напоминает, что устройство изначально задумывалось как игровой ПК, а не как игровая консоль.

Также компания поделилась новыми подробностями. Steam Machine сможет запускать игры в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду при использовании «специальных технологий» (апскейла).

Valve также пообещала открыть доступ к чертежам корпуса, чтобы пользователи и сторонние компании могли создавать аксессуары.

