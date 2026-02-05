Официально: Valve молчит про цену и дату релиз своего мини-ПК из-за дефицита памяти

Причина уже обычная для последних месяцев — серьёзный дефицит памяти и накопителей на мировом рынке. По словам Valve, нехватка этих компонентов и рост их стоимости вынуждают компанию пересмотреть цены и детали поставок, особенно для Steam Machine и Steam Frame.

Valve подчёркивает, что сами сроки выхода устройств пока не сдвигаются. Компании просто нужно определить разумную цену.

Steam Machine может оказаться дороже ожидаемых 700−800 долларов, но Valve напоминает, что устройство изначально задумывалось как игровой ПК, а не как игровая консоль.

Также компания поделилась новыми подробностями. Steam Machine сможет запускать игры в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду при использовании «специальных технологий» (апскейла).

Valve также пообещала открыть доступ к чертежам корпуса, чтобы пользователи и сторонние компании могли создавать аксессуары.