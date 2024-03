OLED-экрану Steam Deck хватило 750 часов, чтобы выгореть

OLED-дисплеи печально известны выгоранием. Статические или часто отображаемые элементы, такие как значки пользовательского интерфейса или логотипы, могут «призрачно» сохраняться на экране. Хотя новые OLED-панели могут похвастаться повышенной устойчивостью к выгоранию, OLED-дисплей Steam Deck не был застрахован от этого в недавнем тесте.

Для сравнения, Wulff Den ранее тестировал OLED-дисплей Switch и наблюдал выгорание примерно через 3 500 часов — вдвое больше, чем в случае с Deck. Для корректного сравнения оба устройства использовали одно и то же тестовое изображение: скриншот из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild с дополнительными цветовыми полосами для анализа. Оба теста проводились при 100% яркости, что составляет примерно 600 нит для Deck (по сравнению с его HDR-возможностями в 1000 нит).

Тест выявил слабое, но заметное выгорание. Черно-белые полосы с их высокой контрастностью показали наиболее значительное воздействие. Красные и синие субпиксели оказались самыми восприимчивыми цветами, в то время как зеленые оказались более устойчивыми. Интересно, что, несмотря на больший размер, синие субпиксели также подвергались значительному выгоранию.

Виновником более быстрого выгорания Deck по сравнению с Switch OLED, скорее всего, является яркость. Максимальная яркость Switch OLED составляет 400 нит, в то время как пиковая яркость Deck на 50% выше. Однако для достижения более высокой яркости требуется экспоненциально больше энергии, что потенциально ускоряет деградацию OLED. Это подтверждает и другой пользователь YouTube, The Phawx, который заметил значительное выгорание после всего 750 часов работы с HDR-контентом при яркости 1 000 нит на экране OLED Steam Deck.

Чтобы минимизировать риск выгорания, Wulff Den рекомендует снизить яркость дисплея и по возможности отключить HDR. Кроме того, подключение к внешнему монитору при длительных игровых сессиях может дополнительно защитить OLED-панель.