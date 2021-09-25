Определена самая скачиваемая игра в истории PlayStation Plus

PlayStation Plus — это действующая подписка. Рекорд Fall Guys означает то, что эту игру подписчики скачали наиболее количество раз. Сколько именно пользователей загрузили её, не уточняется.

Стоит отметить, что релиз Fall Guys состоялся 4 августа. Игра завоевала свой титул довольно быстро — об этом разработчики объявили ещё в конце августа 2020 года.

Fall Guys не имеет сюжета. Игрокам нужно проходить уровни различной сложности наряду с другими пользователями. Каждый сражается сам за себя, победитель может быть только один. Управлять нужно похожими на капсулы человечками. На них можно надевать различные костюмы.