Определена самая скачиваемая игра в истории PlayStation Plus

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Определена самая скачиваемая игра в истории PlayStation PlusЭто незамысловатая аркада
Стало известно, что платформер и королевская битва Fall Guys вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая загружаемая игра в PlayStation Plus.
PlayStation Plus — это действующая подписка. Рекорд Fall Guys означает то, что эту игру подписчики скачали наиболее количество раз. Сколько именно пользователей загрузили её, не уточняется.
Стоит отметить, что релиз Fall Guys состоялся 4 августа. Игра завоевала свой титул довольно быстро — об этом разработчики объявили ещё в конце августа 2020 года.
Fall Guys не имеет сюжета. Игрокам нужно проходить уровни различной сложности наряду с другими пользователями. Каждый сражается сам за себя, победитель может быть только один. Управлять нужно похожими на капсулы человечками. На них можно надевать различные костюмы.