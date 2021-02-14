Игры
Сегодня в 17:20
Опубликовано видео из игры со сражением на 10 млн воинов
Выглядит как месиво
Создатели Ultimate Epic Battle Simulator 2 опубликовали видео из игры со сражением на 10 млн воинов.
Это, конечно, было сделано, что продемонстрировать возможности игрового движка. Ранее команда разработчиков показывала сражения с сотнями тысяч и миллионами воинов.
Выглядит это всё даже немного безумно, и понять геймплейный смысл этого было бы сложно (благо оно пока и не требуется).
Ultimate Epic Battle Simulator 2 уже можно добавить в вишлист в Steam. Сами разработчики называют игру самым странным и безумным симулятором сражений. В игре должен быть режим песочницы, противостояние зомби-апокалипсису и даже сюжетные кампании. Ultimate Epic Battle Simulator 2 планируют выпустить осенью 2021 года.