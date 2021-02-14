Опубликовано видео из игры со сражением на 10 млн воинов

Это, конечно, было сделано, что продемонстрировать возможности игрового движка. Ранее команда разработчиков показывала сражения с сотнями тысяч и миллионами воинов.

Выглядит это всё даже немного безумно, и понять геймплейный смысл этого было бы сложно (благо оно пока и не требуется).