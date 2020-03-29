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Опубликованы качественные изображения из грядущей игры «Мёртвая Россия»

Это шутер про зомби-апокалипсис
Опубликованы качественные изображения из грядущей игры «Мёртвая Россия». Это кооперативный top-down шутер про зомби-апокалипсис в стране.

Разработчик игры поделился изображениями на ресурсе DTF. В Steam уже есть страница Dead Russia Co-op. Запланированная дата релиза для неё — 12 июня (День России, кстати).

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Фото: Александр Дударев

Из описания игры следует, что пользователям придётся изучать различные российские локации — города, деревни, индустриальные зоны и леса. Стрелять по зомби игроки будут из российского оружия. Участвовать в кооперативном режиме смогут до четырёх пользователей. Сообщается, что игра будет очень жестокой.

На опубликованных изображениях видны действительно российские пейзажи. Как пояснил разработчик, это виды некой большой открытой локации в игре.