Опубликованы качественные изображения из грядущей игры «Мёртвая Россия»

Из описания игры следует, что пользователям придётся изучать различные российские локации — города, деревни, индустриальные зоны и леса. Стрелять по зомби игроки будут из российского оружия. Участвовать в кооперативном режиме смогут до четырёх пользователей. Сообщается, что игра будет очень жестокой.

На опубликованных изображениях видны действительно российские пейзажи. Как пояснил разработчик, это виды некой большой открытой локации в игре.