Опубликованы полчаса игрового процесса сверхреалистичного симулятора работы авиапилотом

Сообщается, что доступ к альфа-тестированию Microsoft Flight Simulator 2020 дали ряду игроков. Но стоит понимать, что они увидели не финальную версию игры. Так что, скорее всего, релизный вариант окажется ещё более впечатляющим.

Пока участникам тестирования больше всего понравились графика и огромный мир игры. В Microsoft Flight Simulator 2020 можно будет пролететь практически над всей земной поверхностью. Для создания визуала разработчики использовали систему подгрузки из поисковика Bing, иначе игра просто стала бы неподъёмной.

Выход Microsoft Flight Simulator 2020 запланирован, как можно догадаться, на 2020 год.