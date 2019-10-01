Ferra
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Сегодня 13:13

Опубликованы полчаса игрового процесса сверхреалистичного симулятора работы авиапилотом

Графика очень хороша
Началось альфа-тестирование Microsoft Flight Simulator 2020 — симулятора, в котором можно ощутить себя пилотом самолёта. Игра отличается прекрасной графикой и высокой степенью детализации большого игрового мира. Оценить это можно, посмотрев последний видеоролик.

Сообщается, что доступ к альфа-тестированию Microsoft Flight Simulator 2020 дали ряду игроков. Но стоит понимать, что они увидели не финальную версию игры. Так что, скорее всего, релизный вариант окажется ещё более впечатляющим.

Пока участникам тестирования больше всего понравились графика и огромный мир игры. В Microsoft Flight Simulator 2020 можно будет пролететь практически над всей земной поверхностью. Для создания визуала разработчики использовали систему подгрузки из поисковика Bing, иначе игра просто стала бы неподъёмной.

Выход Microsoft Flight Simulator 2020 запланирован, как можно догадаться, на 2020 год.

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