Ferra
Игры
Вчера 19:52

Опубликованы системные требования DOOM Eternal

Игра выйдет 20 марта
Через две недели ожидается релиз DOOM Eternal. Сегодня Bethesda опубликовала системные требования игры.

Как водится, представлены и минимальные системные требования, и рекомендуемые. Итак чтобы запустить игру на компьютере в разрешении 1080p и при 60 fps нужны:

  • процессор  Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц);
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1060, GTX 1650 или AMD Radeon R9 290, RX 470;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • 50 ГБ места на диске;
  • 64-битная Windows 7 или 10.

Для запуска DOOM Eternal в разрешении 1440p при 60 fps понадобятся:

  • процессор Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X;
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080, RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega56;
  • 16 ГБ оперативной памяти;
  • 50 ГБ места на диске;
  • 64-битная Windows 10.