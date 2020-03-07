Игры
Вчера 19:52
Опубликованы системные требования DOOM Eternal
Игра выйдет 20 марта
Через две недели ожидается релиз DOOM Eternal. Сегодня Bethesda опубликовала системные требования игры.
Как водится, представлены и минимальные системные требования, и рекомендуемые. Итак чтобы запустить игру на компьютере в разрешении 1080p и при 60 fps нужны:
- процессор Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц);
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1060, GTX 1650 или AMD Radeon R9 290, RX 470;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- 50 ГБ места на диске;
- 64-битная Windows 7 или 10.
Для запуска DOOM Eternal в разрешении 1440p при 60 fps понадобятся:
- процессор Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X;
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080, RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega56;
- 16 ГБ оперативной памяти;
- 50 ГБ места на диске;
- 64-битная Windows 10.