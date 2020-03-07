Опубликованы системные требования DOOM Eternal

Как водится, представлены и минимальные системные требования, и рекомендуемые. Итак чтобы запустить игру на компьютере в разрешении 1080p и при 60 fps нужны:

процессор Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц);

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1060, GTX 1650 или AMD Radeon R9 290, RX 470;

8 ГБ оперативной памяти;

50 ГБ места на диске;

64-битная Windows 7 или 10.

Для запуска DOOM Eternal в разрешении 1440p при 60 fps понадобятся: