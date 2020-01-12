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Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Получился Cyberpunk 1997
В апреле ожидается релиз новой игры от создателей «Ведьмака» — Cyberpunk 2077. Многие уже с нетерпением ждут киберпанковую RPG. Один энтузиастов решил представить, как бы выглядела игра, если бы она вышла для консоли PlayStation 1994 года.
Автор YouTube-канала Bearly Regal представил демейк игры под названием Cyberpunk 1997. Он создан в конструкторе Dreams для PlayStation 4.
В ролике присутствуют локации, которые ранее демонстрировались в геймплейных роликах детища CD Projekt RED. Часть видео — шутер от первого лица, а другая часть — поездка на автомобиле с видом сверху. Вышла некая смесь из DOOM или Quake и первых частей GTA.
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.