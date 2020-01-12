Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation

В ролике присутствуют локации, которые ранее демонстрировались в геймплейных роликах детища CD Projekt RED. Часть видео — шутер от первого лица, а другая часть — поездка на автомобиле с видом сверху. Вышла некая смесь из DOOM или Quake и первых частей GTA.

Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.