Первоапрельская шутка Asus может оказаться правдой: портативный ПК Asus ROG Ally

Первоапрельская шутка Asus может оказаться правдой: портативный ПК Asus ROG AllyНо лучше не надеяться на лучшее
Компания Asus представила свою новую портативную игровую консоль ROG Ally, которая должна составить конкуренцию популярной Steam Deck. Анонс состоялся первого апреля, но устройство не похоже на шутку, по крайней мере так считает The Verge..
Фото: Asus
ROG Ally, если судить по трейлеру, оснащен операционной системой Windows 11, AMP Ryzen APU и конструкцией с двумя вентиляторами. Экран обеспечивает игровой процесс в формате Full HD, имеются два аналоговых стика, D-pad, расположенный слева, и четыре основные кнопки управления, а также дополнительные кнопки меньшего размера для меню и настроек. Он также совместим с ROG XG Mobile eGPU, который позволяет пользователям транслировать игры на телевизор.
Интересно, в анонсе устройства показаны реальные игры, включая High On Life, Moving Out и WRC Generations, чего обычно не происходит для первоапрельских шуток. Геймеры могут подписаться на получение информации о предварительных заказах на сайте Best Buy, пишет The Verge.
Правда, нам не удалось получить доступ к этой странице, поэтому даже если консоль действительно увидит свет, лучше дождаться официальных новостей.