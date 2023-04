Первоапрельская шутка Asus может оказаться правдой: портативный ПК Asus ROG Ally

ROG Ally, если судить по трейлеру, оснащен операционной системой Windows 11, AMP Ryzen APU и конструкцией с двумя вентиляторами. Экран обеспечивает игровой процесс в формате Full HD, имеются два аналоговых стика, D-pad, расположенный слева, и четыре основные кнопки управления, а также дополнительные кнопки меньшего размера для меню и настроек. Он также совместим с ROG XG Mobile eGPU, который позволяет пользователям транслировать игры на телевизор.

Интересно, в анонсе устройства показаны реальные игры, включая High On Life, Moving Out и WRC Generations, чего обычно не происходит для первоапрельских шуток. Геймеры могут подписаться на получение информации о предварительных заказах на сайте Best Buy, пишет The Verge.

Правда, нам не удалось получить доступ к этой странице, поэтому даже если консоль действительно увидит свет, лучше дождаться официальных новостей.