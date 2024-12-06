Игры
Опубликовано 06 декабря 2024, 09:00
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Почти The Sims в советском антураже: анонсирована игра Panelka

Про обустройство квартиры
Игровая студия MonsterAttack анонсировала Panelka, новый симулятор обустройства квартиры, но уже в постсоветском пространстве. Игра предлагает игрокам обставить квартиры или гаражи в ностальгической эстетике 1990-х годов. Многие стали сравнивать творение с The Sims, но со славянским уклоном.
Почти The Sims в советском антураже: анонсирована игра Panelka

© MonsterAttack

Panelka фокусируется на детальной механике строительства и предлагает игрокам творческую свободу в оформлении уютных помещений с помощью ретро-мебели и предметов. Разработчики описывают игру как расслабляющий опыт, вызывающий воспоминания о детстве и юности у тех, кто знаком с эпохой.

Почти The Sims в советском антураже: анонсирована игра Panelka

© MonsterAttack

Страница игры в Steam уже открыта, но дата релиза пока не назначена.

Для запуска Panelka на минимальных настройках игрокам потребуется компьютер с процессором Intel Core i5−3470, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 950, 6 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ дискового пространства.

Источник:Steam
Автор:Максим Многословный
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