Почти The Sims в советском антураже: анонсирована игра Panelka

Panelka фокусируется на детальной механике строительства и предлагает игрокам творческую свободу в оформлении уютных помещений с помощью ретро-мебели и предметов. Разработчики описывают игру как расслабляющий опыт, вызывающий воспоминания о детстве и юности у тех, кто знаком с эпохой.