Почти The Sims в советском антураже: анонсирована игра Panelka

Опубликовано 06 декабря 2024, 09:001 мин.
Почти The Sims в советском антураже: анонсирована игра PanelkaПро обустройство квартиры
Игровая студия MonsterAttack анонсировала Panelka, новый симулятор обустройства квартиры, но уже в постсоветском пространстве. Игра предлагает игрокам обставить квартиры или гаражи в ностальгической эстетике 1990-х годов. Многие стали сравнивать творение с The Sims, но со славянским уклоном.
© MonsterAttack
Panelka фокусируется на детальной механике строительства и предлагает игрокам творческую свободу в оформлении уютных помещений с помощью ретро-мебели и предметов. Разработчики описывают игру как расслабляющий опыт, вызывающий воспоминания о детстве и юности у тех, кто знаком с эпохой.
Страница игры в Steam уже открыта, но дата релиза пока не назначена.
Для запуска Panelka на минимальных настройках игрокам потребуется компьютер с процессором Intel Core i5−3470, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 950, 6 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ дискового пространства.