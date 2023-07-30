Подписчикам Playstation Plus дали The Witcher 3. Но сыграть можно лишь 4 часа

Несмотря на то, что пробная версия ограничена четырьмя часами геймплея, она дает возможность ознакомиться со всеми механиками игры, чтобы определить, стоит ли вам ее покупать.

Версия пробной версии для PS5 представляет из себя «полное» издание, то есть предлагает еще и доступ к дополнениям.

Интересный факт: разработчики игр стали менее востребованы в России – количество вакансий снизилось почти на 40%. Эксперты связывают это с уходом международных компаний из России.