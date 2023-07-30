Подписчикам Playstation Plus дали The Witcher 3. Но сыграть можно лишь 4 часа

15:24, 30 июля 2023
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Подписчикам Playstation Plus дали The Witcher 3. Но сыграть можно лишь 4 часаЭтого хватит для ознакомления
Если вы никогда не сталкивались с эпическим миром The Witcher 3 (что будет удивительным явлением), то теперь у вас есть шанс. Подписка PlayStation Plus Premium теперь предлагает пробную версию этой популярной ролевой игры, доступную как на PS5, так и на PS4.
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Несмотря на то, что пробная версия ограничена четырьмя часами геймплея, она дает возможность ознакомиться со всеми механиками игры, чтобы определить, стоит ли вам ее покупать.
Версия пробной версии для PS5 представляет из себя «полное» издание, то есть предлагает еще и доступ к дополнениям.
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