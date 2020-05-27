Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life

Разрабатываемая игра была известна под названием Ravenholm или Half-Life 2: Episode 4. Геймплей был продемонстрирован в ролике YouTube-канала NoClip об истории студии.

Разработчики рассказали, что сделали около десяти миссий для игры. Однако их так и не связали между собой. Увидеть геймплей можно с минуты 37:07 в видео ниже.