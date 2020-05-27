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Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life
Ravenholm
Компания-разработчик компьютерных игр Arkane Studios показала игровой процесс, концепт-арты и скриншоты отменённой части Half‑Life. Это должен был быть сюжетный спин-офф.
Разрабатываемая игра была известна под названием Ravenholm или Half-Life 2: Episode 4. Геймплей был продемонстрирован в ролике YouTube-канала NoClip об истории студии.
Разработчики рассказали, что сделали около десяти миссий для игры. Однако их так и не связали между собой. Увидеть геймплей можно с минуты 37:07 в видео ниже.
Сообщается, что главным героем игры должен был стать Адриан Шепард из аддона Opposing Force. Действия Ravenholm происходили бы в одноимённом городе из Half-Life 2. В игру также должны была ввести механику взаимодействия с электричеством.