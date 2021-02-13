Показан трейлер игры с голосовым управлением про милиционера-гиганта

В Militsioner игроку предстоит выступить в роли человека, о котором каждый в городе знает что-то ужасное. Сам же игрок понятия об этом не имеет. Задача — сбежать из города. Однако персонажа всё время преследует огромный милиционер.

Militsioner интересна способом взаимодействия с игрой. Игроку нужно обращаться к персонажам голосом. Для общения с Милиционером, например, и вовсе приходится кричать.

Militsioner уже можно добавить в список желаемого в Steam. Когда игра станет доступна, пока неясно.