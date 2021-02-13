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Показан трейлер игры с голосовым управлением про милиционера-гиганта
Новый способ взаимодействия с игровым миром
В прошлом году российская студия TallBoys анонсировала новую игру Militsioner — симулятор бегства из города. Проект уже успели покритиковать российские государственные СМИ, но это не мешает ему развиваться. На днях вышел геймплейный трейлер Militsioner, в котором показано, как устроено голосовое управление в игре.
В Militsioner игроку предстоит выступить в роли человека, о котором каждый в городе знает что-то ужасное. Сам же игрок понятия об этом не имеет. Задача — сбежать из города. Однако персонажа всё время преследует огромный милиционер.
Militsioner интересна способом взаимодействия с игрой. Игроку нужно обращаться к персонажам голосом. Для общения с Милиционером, например, и вовсе приходится кричать.
Militsioner уже можно добавить в список желаемого в Steam. Когда игра станет доступна, пока неясно.