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Показаны девять минут геймплея игры-симулятора хирургических операций
Surgeon Simulator 2
В 2013 году британская компания Bossa Studios выпустила симулятор хирурга Surgeon Simulator. Критики довольно высоко оценили игру, отметив юмор в ней. Теперь стало известно, что к выходу готовится вторая часть Surgeon Simulator. Уже показаны девять минут геймплея игры-симулятора хирургических операций.
Сообщается, что в Surgeon Simulator 2 появится совместная игра для четырёх игроков и режим создания от Bossa Labs. Благодаря последнему новшеству пользователи смогут создавать какие угодно индивидуальные уровни и испытания и делиться ими по сети.
Surgeon Simulator 2 уже можно предзаказать в цифровом магазине Epic Games, а также получить доступ к закрытой бете. Релиз симулятора ожидается в конце 2020 года.