Показаны девять минут геймплея игры-симулятора хирургических операций

Сообщается, что в Surgeon Simulator 2 появится совместная игра для четырёх игроков и режим создания от Bossa Labs. Благодаря последнему новшеству пользователи смогут создавать какие угодно индивидуальные уровни и испытания и делиться ими по сети.

Surgeon Simulator 2 уже можно предзаказать в цифровом магазине Epic Games, а также получить доступ к закрытой бете. Релиз симулятора ожидается в конце 2020 года.