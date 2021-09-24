Популярная игра научилась собирать данные пользователей iPhone в обход запрета Apple

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Популярная игра научилась собирать данные пользователей iPhone в обход запрета AppleИ ещё две игры
В новых версиях iOS есть функция, которая позволяет запретить приложениям собирать данные о пользователе. Однако, как оказалось, это срабатывает не во всех случаях. Например, популярная игра Subway Surfers — номер один в категории казуальных игр — может собирать данные в обход правил Apple.
Согласно исследованию, проведённому специалистами из компании Lockdown и The Washington Post, Subway Surfers отправляет сторонней рекламной компании Chartboost очень специфические данные с iPhone, в том числе IP-адрес, информацию о свободном объёме хранилища, уровене громкости и даже заряде батареи. Эти данные позволяют рекламодателям многое узнать о пользователе и лучше настраивать таргетинг.
Помимо Subway Surfers, тем же самым занимаются ещё две игры — Streamer Life!, Run Rich 3D.