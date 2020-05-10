Популярная певица Леди Гага может дать концерт в компьютерной игре

О том, что Леди Гага может устроить концерт в Fortnite, сообщил польский сайт Boop. Как сообщают инсайдеры, шоу должно состояться в конце мая или же в начале июня. Это выглядит логичным, поскольку известно, что у певицы 29 мая выйдет новый альбом Chromatica. Кроме того, 4 июня стартует третий сезон второй главы в Fortnite.

Напомним, в апреле концерт в игре дал рэпер Трэвис Скотт. Благодаря его выступлению был установлен рекорд одновременного онлайна в Fortnite: в игру зашли более 27 млн человек.