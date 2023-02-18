Популярная среди детей игра Roblox обзаведется генеративным искусственным интеллектом

Новый инструмент позволит любому игроку Roblox создавать такие объекты, как здания, местность и аватары, изменять их внешний вид и поведение, а также придавать им новые интерактивные свойства, используя при этом обычный язык (скорее всего английский).

"Допустим, мне нужен сверкающий металлический меч", - говорит Дэниел Стурман, технический директор Roblox. "Создать его должно быть очень просто".

В демонстрационном ролике, набрав в окне чата "фиолетовая фольга, мятый узор, отражающий", можно было, например, изменить внешний вид спортивного автомобиля в игре. В настоящее время компания обучает свой ИИ только на игровом контенте, который находится в открытом доступе.

Стурман говорит, что этот подход перспективен для Roblox, поскольку многие игры на их платформе создаются отдельными людьми или небольшими командами. "На нашей платформе есть все, начиная от студий и заканчивая 12-летними детьми, у которых появилась невероятная идея в летнем лагере".