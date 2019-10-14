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Популярную онлайн-игру «поглотила» чёрная дыра
Это необычный ивент от разработчиков
В популярной онлайн-игре Fortnite запустили необычный ивент: всех игроков и локации «засосало» в чёрную дыру. Поиграть никому не удаётся.
Ивент в честь завершения десятого сезона «королевской битвы». У всех игроков «наступил» конец света: на землю упали какие-то метеориты, а после в центре карты появилась чёрная дыра. В неё и засосало все локации. Игроки до сих пор могут видеть только чёрную дыру.
Создатели Fortnite на этом не остановились: они удалили все сообщения из официального Twitter-аккаунта игры и установили везде картинку с чёрной дырой. В Instagram-профиле происходит то же самое, а на официальном сайте игры запущена трансляция со злополучным объектом.
Игроки ждут 11 сезон Fortnite, который, по слухам, может сопровождаться началом второй главы в игре. При этом в «королевской битве» появится совершенно новая карта.
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