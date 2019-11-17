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Популярный симулятор выживания Rust перенесут на приставки
На PS4 и Xbox One
Игра Rust позволяет геймеру почувствовать себя одиночкой во враждебном мире. Ему нужно спасаться от голода, холода и жажды, а цель одна — выжить. Теперь стало известно, что популярный симулятор наконец портируют на консоли.
В Steam Rust действительно остаётся успешным проектом. Симулятор выживания получает регулярные бесплатные обновления контента, а база игроков растёт.
Создатель Rust, британская студия Facepunch официально анонсировала порт игры на консоли текущего поколения — PS4 и Xbox One. Случится это в 2020 году.
Отметим, что после запуска игрок попадает на огромную карту, где может столкнуться с другими пользователями. С ними приходится сражаться за вещи, экипировку и место в рейтинге.