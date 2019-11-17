Популярный симулятор выживания Rust перенесут на приставки

В Steam Rust действительно остаётся успешным проектом. Симулятор выживания получает регулярные бесплатные обновления контента, а база игроков растёт.

Создатель Rust, британская студия Facepunch официально анонсировала порт игры на консоли текущего поколения — PS4 и Xbox One. Случится это в 2020 году.

Отметим, что после запуска игрок попадает на огромную карту, где может столкнуться с другими пользователями. С ними приходится сражаться за вещи, экипировку и место в рейтинге.