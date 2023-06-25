Портативная консоль Asus ROG Ally в ремонтопригодности лучше, чем Steam Deck

Они похвалили консоль за высокую ремонтопригодность, отметив простоту замены аккумулятора, вентиляторов системы охлаждения, SSD и модуля аналоговых стиков. Однако есть и несколько недостатков: как и в большинстве других устройств с сенсорным экраном, дисплей ROG Ally приклеен к корпусу консоли клеем, что делает его замену несколько неудобной. iFixit также сетует на отсутствие официально доступных запасных частей для ROG Ally. Сама Asus не подтвердила никаких планов по розничной продаже этих деталей.

А вот батарейный блок, например, вопреки предупреждающей наклейке, относительно легко заменить, что посчитали значительным преимуществом ремонта ROG Ally по сравнению с Steam Deck – у него батарея приклеена, у ROG Ally батарея крепится винтами.