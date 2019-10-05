После жалоб пользователей из игры удалили возможность лёгкой победы за деньги

По словам представителя компании, данные опции в Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint появились по ошибке. Купить их можно было в течение нескольких часов 1 октября, но они не должны были стать доступны игрокам. Как объяснили в Ubisoft, все эти предметы планировались как бонусы для пользователей-новичков, которые будут появляться в игре потом. Повлиять на PvP-режим они якобы не могут из-за его баланса.

Кроме того, представители компании отметили, что не хотят давать каким-либо игрокам преимущество, поэтому будут всеми силами сохранять справедливость.