Постапокалиптические виды Америки из The Last of Us 2 сравнили с реальными

А мы напомним, что последние дни игровое сообщество бурно обсуждает релиз The Last of Us Part II. Игровые журналисты и критики, которые получили игру в руки раньше остальных, высоко оценили новинку. Она даже вошла в топ-40 лучших эксклюзивов для консолей на Metacritic. Но после релиза пользователи принялись забрасывать игру плохими оценками, ругая сюжет и геймплей. Люди в интернете до сих пор спорят, кто из них прав.