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Постапокалиптические виды Америки из The Last of Us 2 сравнили с реальными
А именно Сиэтла
Разработчики из Naughty Dog потратили много времени, чтобы красиво отрисовать локации в продолжении The Last of Us. Многие улицы и здания Сиэтла воссозданы в игре, но с коррективами. Чтобы показать изменения нагляднее, постапокалиптические виды Америки из The Last of Us 2 сравнили с реальными.
Видеоролик со сравнением появился на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Авторы заявили, что в ролике нет спойлеров к игре, поэтому можно просто спокойно смотреть и наслаждаться.
А мы напомним, что последние дни игровое сообщество бурно обсуждает релиз The Last of Us Part II. Игровые журналисты и критики, которые получили игру в руки раньше остальных, высоко оценили новинку. Она даже вошла в топ-40 лучших эксклюзивов для консолей на Metacritic. Но после релиза пользователи принялись забрасывать игру плохими оценками, ругая сюжет и геймплей. Люди в интернете до сих пор спорят, кто из них прав.