Разработчики из Naughty Dog потратили много времени, чтобы красиво отрисовать локации в продолжении The Last of Us. Многие улицы и здания Сиэтла воссозданы в игре, но с коррективами. Чтобы показать изменения нагляднее, постапокалиптические виды Америки из The Last of Us 2 сравнили с реальными.