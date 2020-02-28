Постапокалиптический многопользовательский шутер Anthem продают с огромной скидкой

Игра от BioWare и EA получила скидку 85%. Поэтому стандартное издание Anthem можно купить за 450 рублей вместо 2999. Игра подходит для установки на персональный компьютер.

Anthem — довольно новый проект. Игра вышла в феврале 2019 года. Управление в ней осуществляется от третьего лица. Игра имеет открытый мир, который постоянно меняется благодаря технологии Frostbite. Сюжет Anthem строится вокруг борьбы со злом в постапокалиптическом мире. Игроки берут на себя роль фрилансеров — людей в силовой броне, способных отражать атаки созданий из другого мира.