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Постапокалиптический шутер Fallout 76 станет временно бесплатным
Бесплатные выходные до 18 мая
Благодаря порталу Steamdb стало известно, что постапокалиптический шутер Fallout 76 станет временно бесплатным. Акция продлится до 20:00 по московскому времени, 18 мая.
Начало акции следует ожидать сегодня в то же время. Сообщается, что пользователям будет доступен весь контент обновления Wastelanders, в том числе новая сюжетная кампания, квесты, а также взаимодействие с фракциями и NPC.
В обычное время Fallout 76 в Steam стоит 1299 рублей. А издание Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition — 1999 рублей.
Напомним, действие Fallout 76 происходит в постапокалиптической вселенной, общей с другими играми серии Fallout. Однако события происходят спустя 25 лет после ядерной войны, уничтожившей США.