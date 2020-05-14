Постапокалиптический шутер Fallout 76 станет временно бесплатным

Начало акции следует ожидать сегодня в то же время. Сообщается, что пользователям будет доступен весь контент обновления Wastelanders, в том числе новая сюжетная кампания, квесты, а также взаимодействие с фракциями и NPC.

В обычное время Fallout 76 в Steam стоит 1299 рублей. А издание Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition — 1999 рублей.

Напомним, действие Fallout 76 происходит в постапокалиптической вселенной, общей с другими играми серии Fallout. Однако события происходят спустя 25 лет после ядерной войны, уничтожившей США.