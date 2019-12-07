Появилась игра, в которой можно избивать митингующих

Игру уже назвали пропагандистской. В ней митингующих нужно бить почти как в игре «Ударь крота». Цель Everyone Hit the Traitors — остановить группу протестующих на улицах Гонконга. В игре говорится, что участники акций якобы вступили в сговор с западными силами.

В Everyone Hit the Traitors упоминаются даже имена реальных личностей, связанных с ситуацией в Гонконге. Сообщается, что игра уже распространяется в соцсетях Китая, в частности в WeChat, Weibo и Zhihu.

Напомним, массовые акции в Гонконге начались из-за законопроекта об экстрадиции. В октябре власти официально отозвали этот законопроект, но волнения не утихли.