Правда ли, что Asus ROG Ally лучше, чем Steam Deck

Правда ли, что Asus ROG Ally лучше, чем Steam DeckЭти портативные системы сравнили
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Denis Major эксперт рассказал, какое устройство лучше брать для игр: Steam Deck или Asus ROG Ally.
Вообще Asus ROG Ally была выпущена как конкурент Steam Deck. Но вот в чём между этими портативными ПК заключается разница.
Steam Deck - это портативное устройство на Linux, тогда как Asus ROG Ally - на Windows. С основными характеристиками гаджетов вы можете ознакомиться ниже.
Стоит Asus ROG Ally дороже, чем Steam Deck. Но это вполне логично, поскольку Asus производительнее и у него более качественный экран.
Один из плюсов Asus ROG Ally - это более высокое разрешение экрана и частота обновления 120 Гц (у Steam Deck - 60 Гц). Лучше ROG Ally и по эргономике: по форме он больше напоминает геймпад, а кнопки у него больше и удобнее, чем у Steam Deck. Помимо экрана, превосходит Asus конкурента по работе сенсора.
По части производительности всё очевидно. Быстрее в играх себя показывает, естественно, Asus ROG Ally. Поэтому и стоит он больше.
Также на Steam Deck вы сможете сделать геймпад, поставив на него Windows. Такой проблемы нет у Asus ROG Ally.
Далее ведущий перечислил недостатки Asus ROG Ally по сравнению с Steam Deck. Первый из них - проблемы с запуском игр не из Steam. И связано это с тем, что Asus работает на Windows.
Также вам нужно создавать разные аккаунты. Один - аккаунт Asus, другой - аккаунт Windows, третий - аккаунт Steam.
Спящий режим из-за операционной системы Windows работает на Asus ROG Ally тоже криво (то есть то активируется, то нет). На Steam Deck этот режим включается после нажатия определённой кнопки, хоть и дольше, чем на Asus.
Также если вам прилетело обновление на игру, то компиляция шейдеров на Asus ROG Ally происходит заново. Кроме того, на этом устройстве вообще не запустилась Ratchet Clank, а на Steam Deck она пошла без проблем.
При этом играть в Cyberpunk 2077, The Witcher играть приятнее будет всё-таки на Asus ROG Ally за счёт более высокого разрешения.
Ещё одна проблема с Asus ROG Ally заключается в его сильном нагреве (до 95 градусов Цельсия) при игре на максимальных настройках (с подключением к розетке). Из-за этого может сгореть SD-карта.
На максимальной производительности шумят оба устройство примерно одинаково. Однако у Asus ROG Ally шум вентилятора иногда сопровождается свистом. Причём даже не на полной мощности.
Разряжаются Steam Deck и Asus ROG Ally на одних и тех же настройках с примерно одинаковой скоростью.
Ещё странно то, что при запуске The Witcher на минимальных настройках (10 Вт энергопотребления) на Asus ROG Ally будет глючить звук.
Вывод
Asus ROG Ally подходит для тех, кому нужна более высокая производительность, поддержка игр, которые работают на Windows. Правда, «возни» с этой портативной системой всё-таки будет больше, чем со Steam Deck. Потому что игры могут не запускаться вообще либо для их запуска придётся менять настройки.