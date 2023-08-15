Правда ли, что Asus ROG Ally лучше, чем Steam Deck

Вообще Asus ROG Ally была выпущена как конкурент Steam Deck. Но вот в чём между этими портативными ПК заключается разница.

Steam Deck - это портативное устройство на Linux, тогда как Asus ROG Ally - на Windows. С основными характеристиками гаджетов вы можете ознакомиться ниже.

Стоит Asus ROG Ally дороже, чем Steam Deck. Но это вполне логично, поскольку Asus производительнее и у него более качественный экран.

Один из плюсов Asus ROG Ally - это более высокое разрешение экрана и частота обновления 120 Гц (у Steam Deck - 60 Гц). Лучше ROG Ally и по эргономике: по форме он больше напоминает геймпад, а кнопки у него больше и удобнее, чем у Steam Deck. Помимо экрана, превосходит Asus конкурента по работе сенсора.

По части производительности всё очевидно. Быстрее в играх себя показывает, естественно, Asus ROG Ally. Поэтому и стоит он больше.

Также на Steam Deck вы сможете сделать геймпад, поставив на него Windows. Такой проблемы нет у Asus ROG Ally.