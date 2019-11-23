Прогресс в графике старой и новой Half-Life показали наглядно

Напомним, Half-Life: Alyx не продолжение Half-Life 2. Игра является приквелом о напарнице Гордона Фримена. Тем не менее, фанаты с радостью восприняли новость и уже хотят увидеть игру. Выход её запланирован на март 2020 года. Правда, без шлема виртуальной реальности SteamVR в неё не поиграешь.