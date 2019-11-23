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Прогресс в графике старой и новой Half-Life показали наглядно
Грядущая Half-Life: Alyx работает на новом движке
Недавно Valve анонсировала Half-Life: Alyx для гарнитур виртуальной реальности. Игра будет работать на движке Source 2, а он обеспечивает настоящий прорыв по части графики. В сети уже наглядно показали разницу.
На опубликованных скриншотах в Telegram-канале «Лепра» изображена цитадель. Первый кадр принадлежит игре Half-Life 2, а второй — Half-Life: Alyx. По крайней мере, об этом свидетельствуют логотипы в правом вернем углу.
Лепра
Напомним, Half-Life: Alyx не продолжение Half-Life 2. Игра является приквелом о напарнице Гордона Фримена. Тем не менее, фанаты с радостью восприняли новость и уже хотят увидеть игру. Выход её запланирован на март 2020 года. Правда, без шлема виртуальной реальности SteamVR в неё не поиграешь.