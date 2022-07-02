Прощальные слова погибшего от рака популярного игрока в Minecraft появились в сети

"Привет всем, это Техноблэйд. Если вы смотрите это, я умер", - пишет ютубер. "Спасибо всем вам за поддержку моего контента на протяжении многих лет. Если бы у меня было еще 100 жизней, думаю, я бы каждый раз выбирал быть Technoblade, потому что это были самые счастливые годы моей жизни".

Technoblade извиняется за то, что "так много продал за последний год", предлагая товары, но отмечает, что в результате его братья и сестры смогут поступить в колледж. "Ну, если они захотят", - добавляет он.

Отец Technoblade рассказывает, что они обсуждали возможность создания заключительного видео, но Алекс (настоящее имя блогера) сказал, что ему "было трудно писать" из-за последствий своей болезни.

Его отец говорит, что Technoblade написал сценарий для своего последнего видео, лежа в постели, и вскоре после этого умер.

В видео, опубликованном на его канале в августе 2021 года, Техноблэйд рассказал, что у него диагностировали рак. По его словам, в июле того года у него начала болеть правая рука. В конце концов, в начале августа он обратился к врачу, и у него диагностировали саркому - редкий вид рака, который развивается в соединительных тканях организма.