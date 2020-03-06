Раскрыт портрет девушек-игроков в World of Tanks

Создатели World of Tanks провели опрос во «ВКонтакте». В нём участвовали две тысячи девушек-игроков. По результатам опроса разработчики составили портрет типичной геймерши-любительницы World of Tanks.

Из пресс-релиза компании следует, что средний возраст женщины-игрока составляет 26 лет. Большинство из них работают менеджерами. Более половины участниц опроса признались, что не скрывают свой пол в игре. Они также отметили, что другие игроки могут проявлять к ним особое отношение во время боя — девушкам чаще прощают ошибки.

Wargaming даже узнал, что большинство женщин в World of Tanks — темноволосые. Они любят поп- и рок-музыку, научно-фантастические и комедийные фильмы, в одежде придерживаются спортивного стиля. Интересуются волейболом, футболом и автоспортом.

Почти 60% участник опроса оказались замужними. Половина из них играет в World of Tanks вместе с мужем. Девушки в бою чаще оказываю роль поддержки и выбирают ПТ-САУ. Играют они каждый день или несколько раз в неделю.