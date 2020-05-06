Раскрыты подробности о новой Call of Duty 2020 года

Отчёт подтверждает, что новая игра из серии Call of Duty действительно выйдет осенью этого года.

Согласно слухам, действия игры будут происходить в времена холодной войны. В целом, сюжет новой Call of Duty будет связан со вселенной Black Ops. Также сообщается, что в разработке игры участвуют компания Treyarch и студия Sledgehammer Games. Журналисты отмечают, что больше подробностей о новой Call of Duty мы можем узнать в ближайшие недели.

В отчёте также сказано, что Activision Blizzard за первый квартал 2020 года заработала $1,79 млрд. Задержек в производстве игр не ожидается, несмотря на пандемию.