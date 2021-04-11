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Рассекречены подробности новой части культовой стратегии Age of Empires
Она выйдет осенью
Microsoft презентовала геймплейные ролики по новой части культовой стратегии Age of Empires IV. Всего показали три видео — трейлер кампании, трейлер за Индию и трейлер по Китаю.
Новая Age of Empires выйдет осенью 2021 года. Microsoft на презентации рассказала о сюжетной кампании за северян — Norman Campaign. История по сюжету начинается в 1066 году во времена Вильгельма I Завоевателя.
Также Microsoft представила две цивилизации для игры. Первая — Делийский султанат (Индия), вторая — Китай.
Создатели игры также пообещали провести закрытое тестирование Age of Empires IV до выхода. Записаться на него можно на специальном сайте.
Разработчики помимо этого анонсировали DLC для других частей игры.