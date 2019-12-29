Ferra
Игры
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Разработчик потерял свою игру 25 лет назад и нашёл её на чужом стриме

Он думал, что игра не сохранилась
25 лет назад разработчик Рик Брюстер (Rick Brewster), когда был ещё ребёнком, создал ролевую игру. Он был уверен, что разработка не сохранилась, так как у мальчика сгорел жёсткий диск. Однако недавно Рик случайно увидел, как один из стримеров проходит эту игру.

Игру начинающий разработчик назвал The Golden Flute IV: The Flute of Immortality. Она была вдохновлена рассказом из книги-инструкции о том, как разрабатывать приключенческие игры. The Golden Flute IV: The Flute of Immortality была разработана на компьютере Tandy 1000 TL/2, который Рик купил на деньги от работы почтальоном. После завершения разработки мальчик записал игру на одну дискету и отправил её двоюродному брату, с которым больше никогда не говорил о разработке. Затем у Рика сгорел жёсткий диск на компьютере, что заставило его думать, будто игра безвозвратно утеряна.

Спустя 25 лет разработчик увидел The Golden Flute IV: The Flute of Immortality на стриме блогера Macaw45, увлекающегося ретро-играми. Интересно, что брат Рика утверждает, будто не помнит, чтобы где-то публиковал игру. Однако она каким-то образом всё же попала на имиджборд BBS.