Разработчик потерял свою игру 25 лет назад и нашёл её на чужом стриме

Игру начинающий разработчик назвал The Golden Flute IV: The Flute of Immortality. Она была вдохновлена рассказом из книги-инструкции о том, как разрабатывать приключенческие игры. The Golden Flute IV: The Flute of Immortality была разработана на компьютере Tandy 1000 TL/2, который Рик купил на деньги от работы почтальоном. После завершения разработки мальчик записал игру на одну дискету и отправил её двоюродному брату, с которым больше никогда не говорил о разработке. Затем у Рика сгорел жёсткий диск на компьютере, что заставило его думать, будто игра безвозвратно утеряна.

Спустя 25 лет разработчик увидел The Golden Flute IV: The Flute of Immortality на стриме блогера Macaw45, увлекающегося ретро-играми. Интересно, что брат Рика утверждает, будто не помнит, чтобы где-то публиковал игру. Однако она каким-то образом всё же попала на имиджборд BBS.