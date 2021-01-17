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Разработчики Cyberpunk 2077 назвали причины провала игры
К моменту релиза все они говорили, что проект сырой
Сотрудники CD Projekt RED рассказали, что могло стать причиной провала игры Cyberpunk 2077. Разработчики беседовали с журналистом Джейсоном Шрайером и сказали ему, что знали: игра не была готова к моменту релиза.
По словам сотрудников, руководство компании хотело, чтобы Cyberpunk 2077 вышел до релиза новых консолей, то есть до осени 2020 года. Разработчикам приходилось работать сверхурочно, но даже это не помогло уложиться в сроки — они были нереалистичными.
Также разработчики рассказали, что несмотря на анонс Cyberpunk 2077 в 2012 году, полноценная разработка началась только в конце 2016 года.
Глава CD Projekt RED уже прокомментировал материал журналиста. Он заявил, что Шрайер поговорил всего лишь с 20 разработчиками, хотя в команде было более 500 человек.