Разработчики Cyberpunk 2077 назвали причины провала игры

По словам сотрудников, руководство компании хотело, чтобы Cyberpunk 2077 вышел до релиза новых консолей, то есть до осени 2020 года. Разработчикам приходилось работать сверхурочно, но даже это не помогло уложиться в сроки — они были нереалистичными.

Также разработчики рассказали, что несмотря на анонс Cyberpunk 2077 в 2012 году, полноценная разработка началась только в конце 2016 года.

Глава CD Projekt RED уже прокомментировал материал журналиста. Он заявил, что Шрайер поговорил всего лишь с 20 разработчиками, хотя в команде было более 500 человек.