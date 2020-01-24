Разработчики игры-симулятора эпидемий начали богатеть на фоне реальной угрозы

Игра стала лидером по скачиваниям среди платных приложений в App Store в Китае и ещё 56 странах, включая Россиию. Выручка разработчиков выросла почти в четыре раза — с $16 000 до $60 000. Кроме того, Steam фиксирует рекордные показатели пикового онлайна в Plague Inc. Так, на момент публикации новости, 24 января одновременно в игре находились 7873 человека.