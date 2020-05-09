Разработчики рассказали об отличиях штурма Берлина от остальных миссий в World of Tanks

На вопросы ответили продуктовый менеджер Антон Бобров и гейм-дизайнер World of Tanks Богдан Репех.

Они рассказали, что прошлогоднее событие «Последний рубеж» было, по сути, обкаточным полигоном для «Дороги на Берлин». Тогда стало ясно, что противники в игре вели себя достаточно предсказуемо. Поэтому в этот раз фокус был сделан на том, чтобы разработать более человекоподобных ботов, похожих на «живых» противников — танкистов на немецкой технике. Сообщается, что было добавлено много новых паттернов поведения: боты даже стали стремиться к сохранению своих танков.

При этом, по словам разработчиков, наиболее трудным в создании «Дороги на Берлин» было найти баланс между динамикой игровых событий и их сложностью. То есть перед игроком должны стоять интересные вызовы, но он должен понимать, что надо делать для победы.