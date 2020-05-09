Разработчики рассказали об отличиях штурма Берлина от остальных миссий в World of Tanks
На вопросы ответили продуктовый менеджер Антон Бобров и гейм-дизайнер World of Tanks Богдан Репех.
Они рассказали, что прошлогоднее событие «Последний рубеж» было, по сути, обкаточным полигоном для «Дороги на Берлин». Тогда стало ясно, что противники в игре вели себя достаточно предсказуемо. Поэтому в этот раз фокус был сделан на том, чтобы разработать более человекоподобных ботов, похожих на «живых» противников — танкистов на немецкой технике. Сообщается, что было добавлено много новых паттернов поведения: боты даже стали стремиться к сохранению своих танков.
При этом, по словам разработчиков, наиболее трудным в создании «Дороги на Берлин» было найти баланс между динамикой игровых событий и их сложностью. То есть перед игроком должны стоять интересные вызовы, но он должен понимать, что надо делать для победы.
На вопрос, были ли идеи, от которых пришлось отказаться, разработчики ответили, что были. Например, хотели сделать сделать умения экипажей танков более гибкими и «прокачиваемыми». Но «Дорога на Берлин» всё-таки ивент о танковых боях, а не о навыках экипажа.
Также собеседники отметили, что создание карт, направленных на защиту, отличается от создания локаций, где нужно наступать. Во втором случае, разработчики «садились» за танки противника и изучали, как им будет удобно защищаться или нападать.
По мнению разработчиков, игроки запомнят новую карту «Берлин» за атмосферу разрушенного города. Кроме того, она исторически достоверна.
Также собеседники уточнили, что игроки могут использовать в «Дороге на Берлин» только «привязанную» к ивенту технику. У каждого пользователя есть набор из пяти подразделений, на которых он может выходить в бой. Воспользоваться набором может любой новый игрок.