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Разработчики рассказали об отличиях штурма Берлина от остальных миссий в World of Tanks

Это игровое событие продлится до 18 мая, успевайте
Недавно в World of Tanks появилось новое игровое событие «Дорога на Берлин» Оно посвящено последним неделям перед окончанием войны в Европе и продлится до 18 мая. Разработчики игры специально для Ferra.ru рассказали об отличиях штурма Берлина от остальных миссий в World of Tanks.

На вопросы ответили продуктовый менеджер Антон Бобров и гейм-дизайнер World of Tanks Богдан Репех.

Они рассказали, что прошлогоднее событие «Последний рубеж» было, по сути, обкаточным полигоном для «Дороги на Берлин». Тогда стало ясно, что противники в игре вели себя достаточно предсказуемо. Поэтому в этот раз фокус был сделан на том, чтобы разработать более человекоподобных ботов, похожих на «живых» противников — танкистов на немецкой технике. Сообщается, что было добавлено много новых паттернов поведения: боты даже стали стремиться к сохранению своих танков.

При этом, по словам разработчиков, наиболее трудным в создании «Дороги на Берлин» было найти баланс между динамикой игровых событий и их сложностью. То есть перед игроком должны стоять интересные вызовы, но он должен понимать, что надо делать для победы.

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Фото: World of Tanks

На вопрос, были ли идеи, от которых пришлось отказаться, разработчики ответили, что были. Например, хотели сделать сделать умения экипажей танков более гибкими и «прокачиваемыми». Но «Дорога на Берлин» всё-таки ивент о танковых боях, а не о навыках экипажа.

Также собеседники отметили, что создание карт, направленных на защиту, отличается от создания локаций, где нужно наступать. Во втором случае, разработчики «садились» за танки противника и изучали, как им будет удобно защищаться или нападать.

По мнению разработчиков, игроки запомнят новую карту «Берлин» за атмосферу разрушенного города. Кроме того, она исторически достоверна.

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Фото: World of Tanks

Также собеседники уточнили, что игроки могут использовать в «Дороге на Берлин» только «привязанную» к ивенту технику. У каждого пользователя есть набор из пяти подразделений, на которых он может выходить в бой. Воспользоваться набором может любой новый игрок.

Останови меня!