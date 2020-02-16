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Разработчики разрушили надежду на выход The Last of Us Part II для компьютеров
Только PlayStation
Недавно в сети нашли намёки на то, что американская студия Naughty Dog может выпустить ПК-версию эксклюзивной игры для консолей The Last of Us, а точнее её продолжения. Теперь же разработчики разрушили надежду на выход The Last of Us Part II для компьютеров. Они заявили, что игра останется эксклюзивом для PlayStation.
В качестве намёков на выпуск версии The Last of Us для ПК пользователи сети восприняли поиск студией программиста, имеющего опыт разработки игр для компьютеров. Однако оказалось, что это не имеет никакого отношения к популярному проекту. Директор Naughty Dog по коммуникациям написал в своём Twitter-аккаунте, что The Last of Us Part II не появится на Xbox и ПК. Игра выйдет для PlayStation в мае этого года.