Разработчики разрушили надежду на выход The Last of Us Part II для компьютеров

В качестве намёков на выпуск версии The Last of Us для ПК пользователи сети восприняли поиск студией программиста, имеющего опыт разработки игр для компьютеров. Однако оказалось, что это не имеет никакого отношения к популярному проекту. Директор Naughty Dog по коммуникациям написал в своём Twitter-аккаунте, что The Last of Us Part II не появится на Xbox и ПК. Игра выйдет для PlayStation в мае этого года.