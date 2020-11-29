Россиянин хотел отсудить у Google деньги, потраченные его ребёнком в игре

Как пишет Mash, всего мальчик потратил почти 320 тысяч рублей. Сообщается, что ребёнку ещё нет и 10 лет. Отцовские деньги ушли на покупку различных дополнений в игре.

Мужчина подал судебный иск к магазину Google Play, но к началу заседаний стороны урегулировали конфликт самостоятельно.

Это не первый раз, когда родители пытаются переложить на компании ответственность за трату денег их детьми. В феврале этого года СМИ рассказали историю девочки из Уэльса, которая потратила $1875 на игру Roblox. Родители потребовали возврат средств у банка. Однако у них ничего не вышло.