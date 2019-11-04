Россиянин поиграл в новую игру до релиза и заработал штраф на миллион рублей

В сети появился скриншот корпоративной рассылки «М.Видео», из которого ясно следует, что компанию оштрафовали на миллион рублей. Сообщается, что был установлен факт активации игры Death Stranding кладовщиком магазина. То есть сотрудник просто вынес игру и установил её на домашней консоли.

Из-за этого «М.Видео» понесла убытки и репутационные потери. Сотрудник же должен быть уволен. Директоров всех магазинов сети попросили спрятать копии Death Stranding от работников.

Официального комментария «М.Видео» пока не дала.