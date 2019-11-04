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Россиянин поиграл в новую игру до релиза и заработал штраф на миллион рублей
А ещё его уволят с работы
Скоро должен состояться релиз одной из самых ожидаемых игр года — Death Stranding. Магазины уже получили копии для продаж, но пока они недоступны. Однако один сотрудник российской торговой сети «М.Видео» решил не дожидаться официального выхода игры. Очень зря.
В сети появился скриншот корпоративной рассылки «М.Видео», из которого ясно следует, что компанию оштрафовали на миллион рублей. Сообщается, что был установлен факт активации игры Death Stranding кладовщиком магазина. То есть сотрудник просто вынес игру и установил её на домашней консоли.
Из-за этого «М.Видео» понесла убытки и репутационные потери. Сотрудник же должен быть уволен. Директоров всех магазинов сети попросили спрятать копии Death Stranding от работников.
Официального комментария «М.Видео» пока не дала.