Россиянин собрал игровой автомат из старого компьютера и тумбочек

Ролик об энтузиасте опубликовало издание Mash. Житель Новосибирска по имени Вадим рассказал, что аркадный джойстик для автомата он сделал из клавиатуры. Сверху на сломанные клавиши мужчина установил конструкцию из железных крышек с вкрученным болтом, к которому сверху притянут мячик-попрыгунчик.

Также Вадим взял компьютер на Pentium 4, а корпус сделал из двух деревянных тумбочек. Кроме того, мужчина добавил светодиоды и наладил музыкальное сопровождение. Отмечается, что собрано всё было полностью из подручных материалов. Всего мужчина потратил только 250 рублей — на краску. На создание скриншотов игр у Вадима ушло около пяти суток.