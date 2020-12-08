Руководитель компании-создателя GTA пообещал фотореалистичную графику в играх ближайших 10 лет

Об этом он говорил во время презентации на конференции UBS Global TMT. Глава компании уверен, что следующие 30-40 лет станут самыми увлекательными в сфере игр.

Что касается ближайших лет, то, по словам эксперта, новые технологии позволят индустрии создавать вещи, которые ещё никто не видел. В частности, речь идёт о фотореалистичной графике.

«За следующие 10 лет, у вас будет возможность, если вы захотите, делать с помощью компьютера вещи, которые будут выглядеть совершенно реалистично», — подытожил глава Take-Two Interactive. О конкретных разработках компании он, к сожалению, не сообщил.