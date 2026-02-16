RuStore назвал лучшие китайские игры для смартфонов в 2026 г.Топ-5 лучших
Лидером подборки стала Dragon Storm Fantasy — фэнтези-RPG с упором на сражения с монстрами и совместные битвы. Игроки выбирают класс героя, выполняют задания, участвуют в рейдах и PvP-боях.
Второе место заняла Forsaken World: Рагнарoк. Это масштабная MMORPG с полной русской локализацией. Игра дружелюбна к новичкам: она подсказывает, что делать дальше, и постепенно знакомит с механиками. Бои «активные» — с уклонениями и разными умениями.
Также в топ вошла Легенда Феникса — сюжетная RPG с восточной атмосферой. Здесь игроки развивают героиню, принимают решения и наслаждаются красивыми костюмами и дворцовыми интригами.
Четвёртая игра — ATHENA: Blood Twins. Это динамичная MMORPG с мрачным фэнтези-миром, подземельями, мировыми боссами и быстрым темпом прокачки.
Завершает список «Наруто» — мобильный экшен по популярному аниме. Игроки собирают команду шиноби, используют знакомые техники и проходят сюжетные испытания.