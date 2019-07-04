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Игры
Сегодня 21:37

Самую редкую видеоигру в мире продали за $90 тысяч

На eBay, конечно
Игра Extra Terrestrials, копий которой осталось по пальцам перечесть, была продана на eBay за $90 тысяч (примерно 5,7 миллионов рублей). Это игра 1983 года выпуска от компании Atari для приставки Atari 2600. Extra Terrestrials основана на известном фильме «Инопланетянин».

Это единственная канадская игра, выпущенная на Atari 2600. Выпуск её в далёких 80-х оказался не таким успешным, как ожидали создатели. Им удалось распространить около двух сотен копий Extra Terrestrials, а до сегодняшнего дня дожило лишь несколько картриджей. По крайней мере, известно только о четырёх копиях.

Цель игры состоит в том, чтобы собрать три части межпланетного телефона, управляя Инопланетянином. Сообщается, что проданный на eBay был вполне рабочим. Сложно сказать, можно ли с уверенностью назвать игру самой редкой: вдруг существуют тайтлы с ещё меньшим количеством копий?

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