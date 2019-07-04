Самую редкую видеоигру в мире продали за $90 тысяч

Это единственная канадская игра, выпущенная на Atari 2600. Выпуск её в далёких 80-х оказался не таким успешным, как ожидали создатели. Им удалось распространить около двух сотен копий Extra Terrestrials, а до сегодняшнего дня дожило лишь несколько картриджей. По крайней мере, известно только о четырёх копиях.

Цель игры состоит в том, чтобы собрать три части межпланетного телефона, управляя Инопланетянином. Сообщается, что проданный на eBay был вполне рабочим. Сложно сказать, можно ли с уверенностью назвать игру самой редкой: вдруг существуют тайтлы с ещё меньшим количеством копий?