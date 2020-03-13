Симулятор ограбления отдают с 90-процентной скидкой

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Payday 2 разработана Overkill Software совместно с Starbreeze Studios. Игра — командная, рассчитана на четверых игроков. Хозяин игровой комнаты Payday 2 выбирает контракт, в котором описаны цели и задачи для команды. Контракты бывают разных сложностей. При успешном их выполнении каждый член команды получает деньги, очки опыта и одну случайную награду.

Payday 2 включает в себя более 60 локаций. При этом часть локации генерируется случайно, а боты расставляются рандомно, чтобы игра не выглядела однообразной.