Смартфон превратили в «бластер» для игры DOOM Eternal

Сам по себе контроллер Motion Blaster выполнен в форме оружия. Сверху на него установили смартфон. Он стал своего рода видоискателем. Благодаря такой конструкции пользователи смогут играть в DOOM Eternal и другие шутеры с возможностью обзора в 360 градусов.

Смартфон, который использовали для игры в DOOM, был куплен в Walmart за $30. Также авторам ролика потребовалось хорошее Wi-Fi-соединение.

Стриминг игр на телефон осуществляется с помощью приложения Arkade App. Производители утверждают, что контроллер будет поддерживать многие игры, в том числе Apex Legends, Rainbow Six Siege и Destiny 2. Стоит Motion Blaster $99.