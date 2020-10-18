Sony запретила разработчику продавать его игру со скидкой

Разработчик Лукас Поуп хотел сделать скидку на игру в честь двухлетия её выхода. В Steam, GOG и Microsoft Store Return of the Obra Dinn стала временно стоить на 50% дешевле.

А вот в PlayStation Store цена осталась прежней. Sony просто отклонила запрос разработчика на скидку.

Как пишут в сети, это не первая подобная жалоба от разработчиков независимых проектов. Например, в 2015 году Sony не разрешила создателю Pillar продавать игру со скидкой в США. То же самое про Sony рассказывал и разработчик из No More Robots.

Возможно, компания не хочет устраивать одиночные распродажи, поскольку они привлекают меньше внимания, чем массовые.