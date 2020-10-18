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Sony запретила разработчику продавать его игру со скидкой
А остальные магазины согласились
Разработчик компьютерной игры Return of the Obra Dinn рассказал, что PlayStation Store запретил ему продавать свой проект со скидкой. При этом в других магазинах снижение цены удалось установить.
Разработчик Лукас Поуп хотел сделать скидку на игру в честь двухлетия её выхода. В Steam, GOG и Microsoft Store Return of the Obra Dinn стала временно стоить на 50% дешевле.
А вот в PlayStation Store цена осталась прежней. Sony просто отклонила запрос разработчика на скидку.
Как пишут в сети, это не первая подобная жалоба от разработчиков независимых проектов. Например, в 2015 году Sony не разрешила создателю Pillar продавать игру со скидкой в США. То же самое про Sony рассказывал и разработчик из No More Robots.
Возможно, компания не хочет устраивать одиночные распродажи, поскольку они привлекают меньше внимания, чем массовые.